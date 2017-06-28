Европейская народная партия исключила Аграмунта из своей группы в ПАСЕ

Среда, 28 июня 2017, 11:25

Политическая группа Европейской народной партии в Парламентской ассамблее Совета Европы на встрече в среду большинством голосов приняла решение об исключении из своего состава президента ассамблеи Педро Аграмунта.

Об этом сообщает из Страсбурга корреспондент "Европейской правды".

За исключение проголосовало большинство присутствующих депутатов. Стоит отметить, что на внеочередном заседании было меньше депутатов, чем обычно.

Членам группы сообщили о переписке главы группы Акселя Фишера с президентом ПАСЕ, в ходе которой последний заявил, что считает незаконными решение группы ЕНП (подробнее об этом читайте в статье "Аграмунта по осени снимают" ).

Исключение депутата из группы - крайняя мера, которая применяется довольно редко и только в случае жесткого конфликта. В истории ассамблеи еще не было случая, когда политическая группа исключала из своего состава действующего президента.

Напомним, Парламентская ассамблея Совета Европы приняла решение о внесении изменений в свой регламент, позволив сместить с поста президента Педро Аграмунта.

Сам Аграмунт покинул Страсбург, несмотря на то, что по должности должен оставаться до завершения сессии ПАСЕ.

Подробнее читайте в статье: "Аграмунта по осени снимают: все детали и сценарии скандала с пророссийским президентом ПАСЕ"