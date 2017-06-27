В ПАСЕ решили не снимать Аграмунта на июньской сессии

Вторник, 27 июня 2017, 19:42

Парламентская ассамблея Совета Европы не будет голосовать по вопросу отставки своего президента Педро Аграмунта на текущей сессионной неделе, а отложит рассмотрение вопроса до осени.

Об этом говорится в статье "Аграмунта по осени снимают: все детали и сценарии скандала с пророссийским президентом ПАСЕ", опубликованной во вторник на сайте "Европейской правды".

"Летом показательного наказания не будет: решение о Аграмунта отложено на осень", утверждает автор публикации, Сергей Сидоренко.

По его данным, сбор подписей уже начался. Первую подпись поставила норвежский депутат Шоу Інгйерд, она будет докладчиком на заседании ПАСЕ, если состоится рассмотрение вопроса об отставке Аграмунта по особой процедуре.

Парламентарии решили зарегистрировать подписи за отставку Аграмунта в последний день сессии, чтобы фактическое рассмотрение этого вопроса состоялось уже осенью, когда в зале гарантированно будет достаточное количество депутатов. Ожидается, что отставка президента ПАСЕ будет поставлена на голосование 9 октября, в день открытия сессии.

В то же время, остается возможность, что Педро Аграмунт к тому времени сам подаст в отставку с президентского поста, чтобы избежать дополнительных санкций, которые будут введены в случае "жесткой" отставки. Подробнее об этом читайте в публикации ЕП.