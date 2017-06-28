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В Сирии в результате авиаудара погибли десятки гражданских

Среда, 28 июня 2017, 16:27
Версия для печати Комментарии

В результате воздушных ударов в сирийской провинции Дейр-Эз-Зор, где размещены объекты "Исламского государства", погибли по меньшей мере 30 мирных жителей.

Об этом заявили наблюдатели Сирийского центра по правам человека, сообщает AFP.

Наблюдатели отметили, что пока не могут точно сказать, кто нанес авиаудары - самолеты возглавляемой США коалиции или сирийская армия или ее российские союзники.

Авиаудары в среду произошли в 20 километрах к востоку от города Маядин, где два дня назад в результате удара самолетов коалиции по тюрьме ИГИЛ погибли 42 заключенных и 15 джихадистов.

Большая часть провинции Диер-Эз-Зор контролируется джихадистами, и она часто является объектом воздушных ударов, как коалиции, так и сирийской армии и России.

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