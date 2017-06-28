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У Сирії в результаті авіаудару загинули десятки цивільних

Середа, 28 червня 2017, 16:27
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В результаті повітряних ударів в сирійській провінції Дейр-Ез-Зор, де розміщені об’єкти "Ісламської держави", загинули щонайменше 30 мирних жителів.

Про це заявили спостерігачі Сирійського центру з  прав людини, повідомляє AFP.

Спостерігачі зазначили, що поки не можуть точно сказати, хто завдав авіаударів – літаки очолюваної США коаліції або сирійська армія чи її російські союзники.

Авіаудари в середу сталися в 20 кілометрах на схід від міста Маядін, де два дні тому в результаті удари літаків коаліції по в’язниці ІДІЛ загинули 42 в'язні та 15 джихадистів.

Більша частина провінції Дейр-Ез-Зор контролюється джихадистами, і вона часто є об’єктом пвітряних ударів, як коаліції, так і сирійської армії та Росії.

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