В числе пострадавших во время теракта в Лондоне есть иностранцы

Воскресенье, 04 июня 2017, 09:52

В результате нападения террористов в Лондоне в ночь на воскресенье пострадали по крайней мере двое граждан Франции.

Такие данные обнародовал офис президента Франци Эмануэля Макрона.

"Среди жертв (теракта в Лондоне) есть граждане Франции", - говорится в заявлении Макрона, обнародованном в воскресенье, которое приводит Reuters.

Впоследствии представитель Елисейского дворца уточнил, что речь идет о двух пострадавших французах, в том числе об одном, получившем серьезные ранения.

О гражданах других государств, которые могли пострадать в результате инцидента, в данный момент не сообщается.

В ночь на воскресенье шесть человек были убиты в результате теракта в центре Лондона. Террористы на белом фургоне врезались в пешеходов на Лондонском мосту, после чего напали на людей с ножами на рынке Боро.

Сообщается, что в больницы Лондона госпитализировали 48 пострадавших.

Полиция ликвидировала трех нападающих.