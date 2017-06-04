Количество погибших во время террористической атаки в Лондоне возросло до семи

Число жертв нападений террористов в Лондоне возросло до семи.
Об этом сообщила комиссар Городской полиции Лондона Крессида Дик, передает The Guardian.
По последним данным, в результате террористической атаки погибли 7 человек, по меньшей мере 48 получили ранения.
Объединенный центр анализа терроризма сейчас рассматривает возможность повышения уровня террористической угрозы от "серьезного" до "критического", добавила Крессида Дик.
Великобритания объявила о высшем уровне террористической угрозы после теракта на концерте в Манчестере, через некоторое время "критический" уровень был снят.
Как сообщалось ранее, в ночь на воскресенье террористы на белом фургоне врезались в пешеходов на Лондонском мосту, после чего напали на людей с ножами на рынке Боро. Сначала сообщалось о шести погибших.
По данным украинского МИД, граждан Украины среди жертв теракта нет.