Количество погибших во время террористической атаки в Лондоне возросло до семи

Воскресенье, 04 июня 2017, 12:01

Число жертв нападений террористов в Лондоне возросло до семи.

Об этом сообщила комиссар Городской полиции Лондона Крессида Дик, передает The Guardian.

По последним данным, в результате террористической атаки погибли 7 человек, по меньшей мере 48 получили ранения.

Объединенный центр анализа терроризма сейчас рассматривает возможность повышения уровня террористической угрозы от "серьезного" до "критического", добавила Крессида Дик.

Великобритания объявила о высшем уровне террористической угрозы после теракта на концерте в Манчестере, через некоторое время "критический" уровень был снят.

Как сообщалось ранее, в ночь на воскресенье террористы на белом фургоне врезались в пешеходов на Лондонском мосту, после чего напали на людей с ножами на рынке Боро. Сначала сообщалось о шести погибших.

По данным украинского МИД, граждан Украины среди жертв теракта нет.