Германия и США призвали ослабить блокаду Катара

Пятница, 09 июня 2017, 20:58

Глава МИД Германии Зигмар Габриэль призвал снять блокаду Катара соседними государствами.

Об этом он сказал после встречи с главой МИД Катара в Германии, сообщает BBC.

В частности, Габриэль призвал к прекращению "морской и воздушной блокады Катара".

Он также отметил необходимость дипломатического решения сложившегося кризиса.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон также считает, что страны Персидского залива должны ослабить блокаду Катара.

Он отметил, что блокада имеет гуманитарные последствия.

В то же время, по словам Тиллерсона, власти Катара должны делать больше в борьбе с финансированием террористических организаций.

Напомним, ряд арабских стран разорвали дипломатические связи с Катаром.

Причиной таких мер стало обвинение властей Катара в поддержке террористической деятельности, в том числе "Аль-Каиды" и "Исламского государства".

Издание The Financial Times сообщило, что Катар выплатил до миллиарда долларов выкупа за похищенных в Ираке 26 членов королевской семьи и захваченных военных.

Выплаты якобы предназначались для террористических группировок, связанных с "Аль-Каидой" и представителям иранских сил безопасности.