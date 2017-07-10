Порошенко отказал в продлении пошлины на металлолом на 2 года

Понедельник, 10 июля 2017, 12:54

Президент Украины Петр Порошенко воспользовался правом вето к законопроекту №6382 о продлении вывозной пошлины на лом черных металлов еще на два года, предлагая Верховной Раде продлить ее на год.

Об этом заявила представитель президента в парламенте Ирина Луценко на заседании согласительного совета, сообщает Интерфакс-Украина.

"Это связано с международными обязательствами Украины как члена ВТО, и президент Украины предлагает в пункте 1, который поступил на подпись, заменить "три календарных года" (год плюс два года продления) словами "два календарных года" (год плюс год продления). Президент просит парламент поддержать эту поправку" , - сказала Луценко.

Согласно информации на сайте Верховной Рады, предложения главы государства к закону подписаны 27 июня, а поступили в парламент 10 июля. Текст предложений на сайте отсутствует.

Напомним, в начале июня Рада проголосовала за законопроект №6382 и продление на два года действия увеличенной пошлины на экспорт металлолома. Еще два года эта пошлина будет составлять не 10, а 30 евро за тонну.

Представительство ЕС в Украине выступило с призывом не продлевать действие пошлин на экспорт металлолома, так как этот шаг нарушит договоренность с ЕС об отмене этих пошлин.

Несмотря на это, Министерство экономического развития рекомендует президенту Петру Порошенко подписать закон об экспортной пошлине на лом черных металлов. В Минэкономразвития утверждают, что закон не нарушает Соглашение об ассоциации.