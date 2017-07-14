Жертвами нападения на отель в Египте стали две гражданки Германии

Пятница, 14 июля 2017, 19:55

В результате нападения на отель в египетском курортном городе Хургада погибли две гражданки Германии.

Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, нападавший, вооруженный ножом, также ранил еще четырех туристов, среди которых двое граждан Чехии.

Министерство иностранных дел Армении сообщило, что в результате нападения ранены двое граждан этой страны, сообщает NEWSam.

Также стало известно, что была ранена женщина, Елена Михайленко, которая родилась в Украине, но является гражданкой Российской Федерации.

Ранее Reuters со ссылкой на министерство внутренних дел и силы безопасности Египта сообщило, что во время нападения на отель в Хургаде погибли двое украинских туристов.

Однако позже посольство Украины в Египте опровергло информацию о гибели украинцев.