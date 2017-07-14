Найти
АКТУАЛЬНО

Жертвами нападения на отель в Египте стали две гражданки Германии

Посольство Украины в Египте не подтверждает гибель украинцев в Хургаде

В результате нападения в Египте погибли двое украинцев - СМИ

Друг Путина выступит дирижером на концерте ко Дню взятия Бастилии

Во время нападения на отель в Хургаде ранены 5 туристов из Германии - СМИ

В Хургаде неизвестный напал с ножом на туристов в отеле, 7 раненых



Жертвами нападения на отель в Египте стали две гражданки Германии

Пятница, 14 июля 2017, 19:55
Версия для печати Комментарии

В результате нападения на отель в египетском курортном городе Хургада погибли две гражданки Германии.

Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, нападавший, вооруженный ножом, также ранил еще четырех туристов, среди которых двое граждан Чехии.

Министерство иностранных дел Армении сообщило, что в результате нападения ранены двое граждан этой страны, сообщает NEWSam.

Также стало известно, что была ранена женщина, Елена Михайленко, которая родилась в Украине, но является гражданкой Российской Федерации.

Ранее Reuters со ссылкой на министерство внутренних дел и силы безопасности Египта сообщило, что во время нападения на отель в Хургаде погибли двое украинских туристов.

Однако позже посольство Украины в Египте опровергло информацию о гибели украинцев.

ЧИТАЙ ТАКЖЕ

powered by lun.ua

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
19:55
Жертвами нападения на отель в Египте стали две гражданки Германии
19:36
Украинская активсты просят ЕС объяснить смену курса по антикоррупционным судам
19:21
Нападавший на отель в Египте специально выбирал иностранцев в качестве жертв
18:56
Посольство Украины в Египте не подтверждает гибель украинцев в Хургаде
18:36
ЕС в годовщину путча напомнил Турции об уважении к правам человека
18:14
Турция заблокировала визит немецких депутатов на базу НАТО
18:02
Метро Лондона заменит на гендерно нейтральное обращение "леди и джентльмены"
17:53
Во время нападения на отель в Хургаде ранены 5 туристов из Германии - СМИ
17:36
МИД выясняет информацию об убийстве украинцев в Хургаде
17:28
В результате нападения в Египте погибли двое украинцев - СМИ
Все новости
ПУБЛИКАЦИИ
Тарас Качка, Павел Климкин, для Европейской правды

Новый этап отношений с ЕС: что должна делать Украина после ратификации Ассоциации

Можно долго ждать сигналов и обещаний членства от ЕС. А можно внедрять Соглашение. Показать системность своих намерений. И превратить вопрос дальнейшей интеграции с ЕС на абсолютно практический и прагматический. Тогда обоюдно выгодная формула интеграции найдется почти сама собой (укр.).

Наталья Ищенко, для Европейской правды

"Мини-Югославия": что ЕС готов предложить Балканам вместо членства

"Мини-Югославия" - так "региональное экономическое пространство" на Западных Балканах уже успели "окрестить" медиа. ЕС нечем заменить европерспективу для Балкан, и в условиях, когда в реальности членство невозможно, Европа вынуждена придумывать и финансировать "подготовительные" проекты (рус.).


АВТОРИЗАЦИЯ


ВОЙТИОТМЕНИТЬ
Забыли пароль?
Вы можете войти под своим акаунтом в социальных сетях:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Европейская правда, eurointegration.com.ua

Использование или перепечатка новостей возможна только со ссылкой
(для интернет-изданий - гиперссылкой) на Европейскую правду, http://www.eurointegration.com.ua/. Републикация полного текста статей, интервью и колонок - ЗАПРЕЩЕНА.

e-mail редакции: eupravda@gmail.com

Ассоциация Торговля Реформы Визы Совет Европы и Савченко Нато Новости ЕС Санкции
Новости Статьи Интервью Экспертное мнение Архив Кто мы? КОНКУРС ДЛЯ СМИ
  
  