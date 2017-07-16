СМИ: Трамп согласился приехать в Британию, когда ему обеспечат "теплый прием"

Воскресенье, 16 июля 2017, 14:38

Дональд Трамп попросил британского премьер-министра Терезу Мэй обеспечить ему "теплый прием" - лишь при этом условии он готов осуществить визит в Великобританию.

Об этом в воскресенье сообщил британский таблоид The ​​Sun, ссылаясь на дипломатов, знакомых с расшифровкой беседы двух лидеров.

Стенограмма беседы, которую видели высокопоставленные дипломаты, приводит такие слова Трампа: "У меня там в последнее время не было положительного освещения, Тереза". На что британская премьер ответила: "Ну, вы же знаете, какая она, британская пресса".

"Я все еще хочу поехать, но без спешки. Поэтому если вы сможете решить этот вопрос, то это облегчило бы проблему. Когда я буду знать, что меня ждет там теплый прием, я приеду, не раньше", - отметил американский президент.

В ответ Мэй попыталась объяснить Трампу, что она не может диктовать СМИ, как освещать те или иные события. На это, по словам источников, Трамп ответил, что "не согласует дату визита, пока его не станут поддерживать люди".

Напомним, ранее британские СМИ сообщили, что визит Дональда Трампа в Британию отложили до следующего года.

Премьер-министр Тереза ​​Мэй пригласила Дональда Трампа в Великобританию в ходе своей поездки в Вашингтон в январе 2017 года.

Однако впоследствии СМИ сообщили, что Трамп отложит свой визит из-за нарастания протестных настроений среди британцев против его приезда.

Как известно, в Британии собрали 1,8 млн подписей под петицией против государственного визита Трампа и его аудиенции с королевой Елизаветой.