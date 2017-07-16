ЗМІ: Трамп погодився приїхати у Британію, коли йому забезпечать "теплий прийом"

Неділя, 16 липня 2017, 14:38

Дональд Трамп попросив британського прем’єр-міністра Терезу Мей забезпечити йому "теплий прийом" - лише за такої умови він готовий здійснити візит у Велику Британію.

Про це у неділю повідомив британський таблоїд The Sun, посилаючись на дипломатів, знайомих з розшифровкою бесіди двох лідерів.

Стенограма бесіди, яку бачили високопоставлені дипломати, наводить такі слова Трампа: "У мене там останнім часом не було позитивного висвітлення, Тереза". На що британська прем’єр відповіла: "Ну, ви ж знаєте, яка вона, британська преса".

"Я все ще хочу поїхати, але без поспіху. Тому якщо ви зможете владнати це питання, то це полегшило б проблему. Коли я буду знати, що мене чекає там теплий прийом, я приїду, не раніше", - зазначив американський президент .

У відповідь Мей спробувала пояснити Трампу, що вона не може диктувати ЗМІ, як висвітлювати ті чи інші події. На це, за словами джерел, Трамп відповів, що "не погодить дати візиту, поки його не підтримуватимуть люди".

Нагадаємо, раніше британські ЗМІ повідомили, що візит Дональда Трампа до Британії відклали до наступного року.

Прем’єр-міністр Тереза Мей запросила Дональда Трампа до Великої Британії в ході своєї поїздки до Вашингтона в січні 2017 року.

Однак згодом ЗМІ повідомили, що Трамп відкладе свій візит через наростання протестних настроїв серед британців проти його приїзду.

Як відомо, у Британії зібрали 1,8 млн підписів під петицією проти державного візиту Трампа і його аудієнції з королевою Єлизаветою.