Эстонская евродепутат подала запрос Могерини о визах для крымчан

Понедельник, 17 июля 2017, 10:33

Депутат Европарламента от Эстонии Яна Тоом подала запрос главе дипломатии ЕС Федерике Могерини по поводу отказа ЕС выдавать шенгенские визы крымчанам, которые получили гражданство России.

Об этом сообщает портал ERR.

В запросе эстонская евродепутат пишет, что более 90% крымчан получили российское гражданство после 2014 года.

"Эти лица не могут получать шенгенские визы в посольствах, которые работают в Киеве, в связи с отсутствием всех необходимых документов. Большинство людей в Крыму больше не имеют действующих украинских паспортов и поездка в Киев - это очень сложно, потому что в Крыму нету с ним адекватной системы транспортного сообщения ", - говорится в запросе.

Тоом попросила главу европейской дипломатии ответить, можно ли в посольствах в Москве или Киеве получить шенгенскую визу в выданный в Крыму российский паспорт и "есть исключения по гуманитарным соображениям".

Она также спросила, планируется пересмотреть политику выдачи шенгенских виз жителям Крыма.

"Можно было бы использовать исторический опыт политики непризнания. Например, в советское время жители стран Балтии все же получали западные визы", - говорит Тоом.

Отметим, жители Крыма могут получить визу для въезда в страны ЕС только в украинский паспорт через дипломатические представительства в Украине.

Также крымчане могут воспользоваться безвизовым режимом с ЕС, при условии, что у них есть украинский заграничный биометрический паспорт.