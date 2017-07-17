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В Нидерландах открыли мемориал в память о жертвах катастрофы MH17

Понедельник, 17 июля 2017, 15:28
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В Нидерландах открыли мемориал памяти жертв катастрофы самолета рейса MH17 "Малазийских авиалиний", который три года назад был сбит над Донецкой областью.

Открытие мемориала транслировали ведущие голландские СМИ.

Мемориальный парк расположен возле амстердамского аэропорта Схипхол. В марте здесь было высажено 298 деревьев, по количеству жертв катастрофы, которые формируют зеленую ленту.

 

Сегодня там открыли памятный мемориал - металлическую стену высотой 4 метра и 16 метров в ширину.

визуализация проекта

"Сталь символизирует собой горе. Когда идет дождь вы можете увидеть на стене следы воды", - сказал автор проекта.

 

У стальной стены расположен большое глаз, в котором высечены имена погибших. "Отражающая поверхность смотрит вверх. Я хотел показать связь между жертвами катастрофы и их родными", - добавил автор.

 

Имена 298 погибших пассажиров и членов экипажа зачитали члены их семей, а 17 местных детей возложили цветы к мемориалу.

Церемонию открытия посетили король Нидерландов Виллем-Александр с королевой Максимой, премьер Нидерландов Марк Рютте и иностранные политики.

Напомним, катастрофа рейса MH17, которая произошла 17 июля 2014, унесла жизни 283 пассажиров и 15 членов экипажа, в том числе 80 детей.

Больше всего среди погибших было граждан Нидерландов, Малайзии и Австралии.

Международная команда по расследованию катастрофы самолета "Боинг" рейса МН17 пришла к выводу, что лайнер был сбит ракетой, выпущенной с ЗРК "Бук", доставленного с территории России.
Исследовательская группа Bellingcat в своем докладе также говорит о том, что самолет сбили выстрелом из ракетной установки "Бук 332" Вооруженных сил РФ
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