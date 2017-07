Лавров пошутил еще об одной встрече Трампа и Путина: ходили в туалет

Министр иностранных дел России Сергей Лавров пошутил, что у Владимира Путина и Дональда Трампа во время саммита G20 в Гамбурге могло быть больше трех встреч, о которых стало известно в СМИ.

Об этом он рассказал в интервью NBC News, которое вышло утром в пятницу, 21 июля.

"Ну, возможно, они пошли в туалет вместе. И это был четвертый раз", - сказал Лавров.

Russia's Foreign Minister Sergei Lavrov tells @KeirSimmons Trump and Putin may have had more meetings at G-20 summit https://t.co/m4lYVHQPTF