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Лавров пошутил еще об одной встрече Трампа и Путина: ходили в туалет

Пятница, 21 июля 2017, 15:36
Версия для печати Комментарии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров пошутил, что у Владимира Путина и Дональда Трампа во время саммита G20 в Гамбурге могло быть больше трех встреч, о которых стало известно в СМИ.

Об этом он рассказал в интервью NBC News, которое вышло утром в пятницу, 21 июля.

"Ну, возможно, они пошли в туалет вместе. И это был четвертый раз", - сказал Лавров.

"Когда родители приводят вас в детсад, вы общаетесь с другими людьми, которые ждут в этой же комнате, прежде чем пойти в класс?" - добавил Лавров.

Когда журналист напомнил Лаврову, что саммит G20 - это не детский сад, Лавров отметил, что говорит с точки зрения логистики. Мол, перед стартом официальных событий есть комната, в которой лидеры собираются. И там могут неофициально пообщаться.

Ранее Reuters со ссылкой на источники в Белом доме сообщил, что у Трампа и Путина на саммите G20 была вторая встреча, о которой сообщали официально. Впоследствии Трамп заявил, что его вторая беседа с президентом РФ Владимиром Путиным в основном была обменом "любезностями".

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