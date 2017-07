Лавров пожартував про ще одну зустріч Трампа і Путіна: ходили в туалет

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров пожартував, що у Володимира Путіна та Дональда Трампа під час саміту G20 у Гамбурзі могло бути більш ніж три зустрічі, про які стало відомо у ЗМІ.

Про це він розповів в інтерв’ю NBC News, яке вийшло вранці у п’ятницю, 21 липня.

"Ну, можливо, вони пішли в туалет разом. І це був четвертий раз", - сказав Лавров.

