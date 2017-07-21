Лавров пожартував про ще одну зустріч Трампа і Путіна: ходили в туалет

П'ятниця, 21 липня 2017, 15:36

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров пожартував, що у Володимира Путіна та Дональда Трампа під час саміту G20 у Гамбурзі могло бути більш ніж три зустрічі, про які стало відомо у ЗМІ.

Про це він розповів в інтерв’ю NBC News, яке вийшло вранці у п’ятницю, 21 липня.

"Ну, можливо, вони пішли в туалет разом. І це був четвертий раз", - сказав Лавров.

Russia's Foreign Minister Sergei Lavrov tells @KeirSimmons Trump and Putin may have had more meetings at G-20 summit https://t.co/m4lYVHQPTF — NBC News (@NBCNews) 21 липня 2017 р.

"Коли батьки приводять вас у дитсадок, ви спілкуєтеся з іншими людьми, які чекають у цій же кімнаті, перш ніж піти у клас?", - додав Лавров.

Коли журналіст нагадав Лаврову, що саміт G20 – це не дитячий садок, Лавров зазначив, що говорить з точки зору логістики. Мовляв, перед стартом офіційних подій є кімната, у якій лідери збираються. І там можуть неофіційно поспілкуватися.

Раніше Reuters з посиланням на джерела в Білому домі повідомив, що у Трампа і Путіна на саміті G20 була друга зустріч, про яку не повідомляли офіційно. Згодом Трамп заявив, його друга бесіда з президентом РФ Володимиром Путіним здебільшого була обміном "люб'язностями".