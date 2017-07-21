Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер подал в отставку

Пятница, 21 июля 2017, 19:32

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер уходит со своего поста в знак протеста против назначения новым директором по коммуникациям Энтони Скарамуччи.

Об этом сообщает The New York Times.

По данным издания, Спайсер недоволен назначением финансиста Энтони Скарамуччи на пост директора по коммуникациям.

Сообщается, что президент США Дональд Трамп предложил Скарамуччи должность сегодня, в 10 утра.

По данным источника, знакомого с ходом дела, Трамп предлагал Спайсеру остаться, но тот заявил, что назначение Скарамуччи является серьезной ошибкой.

Отметим, что с 20 января 2017 Спайсер занимал должность пресс-секретаря Белого дома в администрации 45-го президента США и получил скандальную репутацию за время работы.

В течение менее двух месяцев он также занимал должность директора по коммуникациям в Белом доме.

Напомним, в апреле пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер оказался под шквалом критики из-за сравнения химической атаки в Сирии с действиями Гитлера, который, по его словам, не использовал отравляющий газ против собственного народа.