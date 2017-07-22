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США предостерегли Польшу о внедрении противоречивой судебной реформы

Суббота, 22 июля 2017, 11:52
Версия для печати Комментарии

Государственный департамент США предостерегает Польшу касательно внедрения противоречивой судебной реформы, которая может подорвать независимость судов и ослабить верховенства права в Польше.

Об этом говорится в заявлении Госдепартамента США.

"Польское правительство продолжает внедрять законодательство, которое может подорвать независимость судов и ослабить верховенство права в Польше. Мы призываем все стороны гарантировать, чтобы любая судебная реформа не нарушала конституцию Польши или международно-правовые обязательства и уважала принципы независимости судей и разделения власти ", - говорится в заявлении.

В Госдепе отметили, что прочная и здоровая демократия в Польше, близкого союзника США, является жизненно важной для отношений между двумя странами.

Напомним, ночью 22 июля Сенат Польши Сенат Польши несмотря на протесты принял поддержанный ранее Сеймом закон о Верховном суде.

Чтобы закон вступил в силу, его еще должен подписать президент Польши Анджей Дуда.

Как известно, оппозиция считает документ "покушением на демократию" в стране. Его принятие сопровождается массовыми протестами. Документ встретил критику и за рубежом.

Согласно закону, Верховный суд страны будет подчиняться министерству юстиции. Глава минюста сможет самостоятельно назначать председателей апелляционных и окружных судов, без консультаций с представителями органов правосудия. Также закон предоставляет депутатам роль в выборе членов Национального судебного совета - органа, который назначает судей.

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