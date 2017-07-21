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В Польше оштрафовали 52 человека в связи с ночными протестами

Пятница, 21 июля 2017, 14:04
Версия для печати Комментарии

После ночных протестов против судебной реформы в Польше были оштрафованы по меньшей мере 52 человека.

Об этом сообщает TVP Info.

Вечером в четверг под зданием Сейма несколько десятков человек пытались заблокировать выезд автомобиля, в котором находился представитель правительства Польши Рафал Бохенек. Некоторые демонстранты сидели на улицах, блокируя их. Около 3:30 утра полиция их устранила.

"Полиция идентифицировала 270 человек, в отношении пяти людей были вынесены предупреждения, 52 человека получили штрафы за блокирования выезда. Дела 200 человек будут направлены суд, в случае нарушения они будут наказаны", - сообщил представитель полиции Варшавы Мариуш Мрозек.

Один человек был задержан в связи нарушением неприкосновенности депутата.

"Заявление в этом деле депутат должен написать в пятницу в отделении полиции", - сообщил Мрозек.

По его словам, незначительная группа протестующих до сих пор находится под зданием парламента.

Как сообщалось, десятки тысяч людей в четверг вышли на акции протеста в Польше после принятия Сеймом страны противоречивого закона о Верховном суде в рамках проведения судебной реформы.

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