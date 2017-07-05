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В Гамбурге полиция водометами разогнала блокировавших дороги за два дня до G20

Среда, 05 июля 2017, 10:18
Версия для печати Комментарии

В Германии полиция применила водометы, чтобы разогнать несколько групп протестующих за два дня до саммита G20 в Гамбурге.

Об этом сообщает AFP.

По данным полиции и СМИ, сначала полиция выгнала протестующих, установивших палатки в парке в западном районе Альтона.

"Этот процесс был не законным митингом, а несанкционированным кемпингом", - сказал представитель полиции.

Чуть позже, незадолго до полуночи, полиция использовала водометы и перцовый спрей для разгона митинга нескольких сотен людей, которые начали блокировать дороги в разных местах, в частности в районе Санкт-Паули.

В полиции сообщили, что один человек был задержан. Во время столкновений также были травмированы мужчину, который не был привлечен к демонстрациям.

Напомним, 12-й саммит G20 в Гамбурге состоится 7 и 8 июля 2017 года.

В период саммита город охранять минимум 15 000 полицейских и более 4000 федеральных полицейских.

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