В Гамбурге протесты продолжались третью ночь подряд, задержаны 288 человек

Воскресенье, 09 июля 2017, 09:42

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В Гамбурге, где накануне завершился саммит глав государств и правительств "Большой двадцатки", третью ночь подряд продолжались беспорядки.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

В ночь на воскресенье в квартале Шанцен снова дошло до столкновений протестующих с полицией. Полиция с помощью водометов, перечного спрея и слезоточивого газа попыталась разогнать "сидячую" блокаду квартала, в которой участвовали около 600 человек.

Протестующие в ответ бросали в полицейских бутылки, камни и пиротехнические средства. Кроме того, в соседних районах города были подожжены немало автомобилей.

На мосту Штернбрюкке на северо-западе города протестующие подожгли баррикады и также вступили в столкновения с сотрудниками органов правопорядка. Утром ситуация успокоилась.

По информации Spiegel, с начала протестов из-за саммита G20 были задержаны 144 человек, еще 144 человека взяты под стражу. В столкновениях получили травмы сотни полицейских.