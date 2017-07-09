В Гамбурге протесты продолжались третью ночь подряд, задержаны 288 человек

В Гамбурге, где накануне завершился саммит глав государств и правительств "Большой двадцатки", третью ночь подряд продолжались беспорядки.
Об этом сообщает Deutsche Welle.
В ночь на воскресенье в квартале Шанцен снова дошло до столкновений протестующих с полицией. Полиция с помощью водометов, перечного спрея и слезоточивого газа попыталась разогнать "сидячую" блокаду квартала, в которой участвовали около 600 человек.
AKTUELL#Hamburg - Flaschenwürfe, schwere Detonationen in der #Schanze! Wasserwerfer-Einsatz der Polizei! pic.twitter.com/SX0LHLsQ8Q— Thomas Knoop (@Thomas_BILDde) 8 липня 2017 р.
Протестующие в ответ бросали в полицейских бутылки, камни и пиротехнические средства. Кроме того, в соседних районах города были подожжены немало автомобилей.
Randale und Plünderungen in der #Schanze #G20 pic.twitter.com/8kqSlw9EOn— Rainer Hirsch (@R_Hirsch_RHH) 7 липня 2017 р.
На мосту Штернбрюкке на северо-западе города протестующие подожгли баррикады и также вступили в столкновения с сотрудниками органов правопорядка. Утром ситуация успокоилась.
По информации Spiegel, с начала протестов из-за саммита G20 были задержаны 144 человек, еще 144 человека взяты под стражу. В столкновениях получили травмы сотни полицейских.