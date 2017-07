Турецкий "Марш справедливости" дошел из Анкары в Стамбул

Десятки тысяч турецких граждан прошли более 450 км в течение трех недель из Анкары в Стамбул для участия в акции протеста с требованием к правительству прекратить притеснения по всей стране, которые значительно усилились в течение последнего года.

Об этом сообщает Hurriyet.

Один из инициаторов так называемого "Марша справедливости" глава оппозиционной Республиканской народной партии (CHP) Кемаль Киликдароглу заявил, что марш завершится большим митингом в Стамбуле 9 июля.

Ожидается, что 9 июля Килиджадоруглу пройдет 3 км по Стамбулу к месту проведения митинга, где его встретят около миллиона участников.

"March for Justice" band plays to cheer the crowds. The march is in İstanbul just 3k from Sunday's rally point. pic.twitter.com/uGPplETnBp