Турецкий "Марш справедливости" дошел из Анкары в Стамбул

Воскресенье, 09 июля 2017, 13:41

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Десятки тысяч турецких граждан прошли более 450 км в течение трех недель из Анкары в Стамбул для участия в акции протеста с требованием к правительству прекратить притеснения по всей стране, которые значительно усилились в течение последнего года.

Об этом сообщает Hurriyet.

Один из инициаторов так называемого "Марша справедливости" глава оппозиционной Республиканской народной партии (CHP) Кемаль Киликдароглу заявил, что марш завершится большим митингом в Стамбуле 9 июля.

Ожидается, что 9 июля Килиджадоруглу пройдет 3 км по Стамбулу к месту проведения митинга, где его встретят около миллиона участников.

"March for Justice" band plays to cheer the crowds. The march is in İstanbul just 3k from Sunday's rally point. pic.twitter.com/uGPplETnBp — gultuysuz (@gultuysuz) 8 липня 2017 р.

"Мы организовали около 3000 автомашин, чтобы привлечь участников. Автомобили будут готовы в 958 кварталах в Стамбуле. Будет около 1,5 млн граждан", - сказал председатель организации (CHP) в Стамбуле.

Президент Турции обвиняет протестующих в том, что они "действуют вместе с террористическими группами", причисляя к ним курдских бойцов и последователей проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара обвиняет в организации переворота

Как известно, Европарламент принял резолюцию с призывом приостановить переговоры о членстве Турции в ЕС, если Анкара продолжит внедрять конституционные изменения, одобренные на референдуме в апреле.

В четверг утром в Стамбуле турецкая полиция задержала восемь правозащитников, среди которых директор турецкого отделения правозащитной организации "Amnesty International" Идил Эсер.

ЕС жестко критикует Турцию за нарушения прав и свобод человека, преследование политических оппонентов и несоблюдение демократических ценностей.

Однако для блока критически важно сохранить заключенное в прошлом году соглашение с Анкарой о сдерживании потока мигрантов.