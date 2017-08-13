У комиссии ООН есть доказательства для осуждения Асада за военные преступления

Воскресенье, 13 августа 2017, 14:09

Комиссия ООН по расследованию событий в Сирии собрала достаточно доказательств, чтобы осудить президента Башара Асада за военные преступления.

Об этом заявила член комиссии Карла дель Понте в интервью швейцарским СМИ, сообщает Reuters.

70-летняя дель Понте на прошлой неделе объявила, что отказывается от места в комиссии из-за разочарования неспособностью Совета Безопасности ООН продолжать работу комиссии путем создания специального трибунала для Сирии, который мог бы попробовать осудить военных преступников.

Отвечая на вопрос о том, достаточно ли доказательств для того, чтобы осудить Асада за военные преступления, она сказала: "Да, я уверена, что дело готово. Именно поэтому ситуация настолько разочаровывает. Несмотря на это, нет прокурора и нет суда".

Сирийское правительство отрицает сообщения комиссии, которая заявляет о широкомасштабных военных преступлениях, совершенных государственными вооруженными силами и службами безопасности Сирии.

Несмотря на то, что ООН создает новый орган для подготовки судебного преследования, нет никаких признаков того, что будет создан суд для рассмотрения военных преступлений, совершенных в годы войны.

Кроме того, Совбез ООН не намерен обращаться в Международный уголовный суд в Гааге.

"В течение шести лет комиссия расследовала: теперь прокурор должен продолжать свою работу и приводить военных преступников в специальный суд, но это именно то, что блокирует Россия своим правом вето в Совете Безопасности ООН", - сказала Дель Понте.