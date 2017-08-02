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Пенс обвинил РФ в попытке устроить переворот в Черногории

Среда, 02 августа 2017, 15:58
Версия для печати Комментарии

Вице-президент США Майк Пенс обвинил Россию в прошлогодней попытке переворота в Черногории и попытке дестабилизировать Западные Балканы.

Об этом он заявил во время своего визита в Подгорице, сообщает RTCG.

"В такие времена мы должны стоять на защите того, что имеет для нас значение. Здесь в Европе мы должны быть решительны и бескомпромиссны в борьбе с агрессией непредсказуемых стран, тень которых нависает с востока" - отметил Пенс.

По его словам, Россия силой пытается перекроить международно признанные границы и, "здесь, в Западных Балканах, россия пытается дестабилизировать регион, подрывая демократию, веру в которую мы все разделяем".

Пенс отметил, что намерения Москвы были понятны в прошлом году, когда она "с помощью своих агентов старалась сорвать выборы в Черногории, атаковала парламент и даже пыталась убить премьер-министра, только чтобы не позволить Черногории присоединиться к НАТО".

Напомним, 16 октября прошлого года в день парламентских выборов в Черногории арестовали 20 граждан Сербии, обвинив их в планировании вооруженных нападений на государственные учреждения.

Оппозиционные партии заявили, что вся операция была сфабрикована, и обвинили тогдашнего премьера Мило Джукановича в использовании служб безопасности для продолжения своего руководства страной.

Перед голосованием Джуканович заявил, что Россия финансирует оппозицию для того, чтобы сорвать предстоящее членство Черногории в НАТО.

В ноябре Мило Джуканович обвинил пророссийскую оппозицию в непосредственной причастности к сценариям силовой смены власти в стране и его убийства в день выборов.

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