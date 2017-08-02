Найти

НАТО для Балкан: с чем вице-президент США прибыл в Черногорию

Маркиян Лубкивский, дипломат _ Среда, 02 августа 2017, 11:45
Версия для печати Комментарии

Наприкінці травня весь світ обговорював кумедний епізод із відкриття нової штаб-квартири НАТО у Брюсселі, коли президент США Дональд Трамп, намагаючись пройти вперед, чи то відштовхнув, чи то посунув убік прем'єр-міністра Чорногорії Душка Марковича.

Однак, ця історія одержала серйозне продовження.

Цими днями на Балканах активно обговорюють приїзд до Чорногорії віце-президента США Майкла Пенса: третя і завершальна частина європейського турне віце-президента США (30 липня - 2 серпня), який уже відвідав Естонію та Грузію, пройде у цій крихітній балканській країні.

Ажіотаж навколо візиту Пенса до Подгориці великий. Він може навіть дати більше ґрунту для аналізу та висновків у порівнянні з його перебуванням у Таллінні та Тбілісі.

Відвідання високим американським представником чорногорської столиці на Балканах, а особливо в самій Чорногорії, уже оцінюють як історичне: це буде найвищий за рівнем візит офіційного представника США до цієї країни, починаючи з 1905 року, коли дві держави вперше встановили дипломатичні відносини.

Водночас, візит віце-президента Пенса стане першими відвідинами керівництвом США Балкан з часу обрання Дональда Трампа новим американським президентом.

Думки балканських експертів, які активно коментують візит, сходяться до того, що мова йде про очевидний сигнал щодо нової активізації американської присутності в регіоні і подальшої нейтралізації російських впливів на Балканах.

Дійсно, посилення російського впливу на Західних Балканах зараз не помічає лише сліпий. Спроба путчу у Чорногорії, підтримка сепартиських настроїв у Боснії та Герцоговині, гібрідна база у сербському Ніші... 

На цю проблему вже звернули увагу у ЄС, однак можливості Брюсселю обмежені - у найближчих планах Євросозу немає місця розширенню. 

У такій ситуації брати справу до своїх рук доводиться США. На користь таких оцінок свідчить той факт, що центральною подією візиту стане участь Пенса у саміті лідерів держав-учасниць заснованої у 2003 році Американо-Адріатичної Хартії. Це регіональне об'єднання було створене задля допомоги балканським країнам стати членами НАТО.

Сьогодні до організації входять США, Хорватія, Албанія, Чорногорія, Македонія, Боснія і Герцеговина. Статус спостерігачів мають Сербія, Косово і Словенія.

Цікаво, що офіційним господарем саміту у Подгориці вважається і Македонія, про яку входять вперті чутки, що вже навесні 2018 року вона може стати новим членом НАТО.

Варто зазначити, що Македонія вже давно могла би стати членом Альянсу, якби не маленький нюанс - вето з боку Греції, яка вимагає від сусідньої країни зміни назви. Нещодавно новий македонський уряд заявив, що готовий до компромісу, а відповідно - перед балканською країною незабаром може зникнути перешкода на шляху до НАТО.

Очевидно, що візит Пенса також варто розглядати як продовження другого європейського турне президента США Дональда Трампа, який 6 липня відвідав Варшаву, де взяв участь у саміті глав держав ініціативи Трьох морів.

Йдеться, безсумнівно, і про демонстрацію підтримки Чорногорії як нового і наймолодшого члена НАТО, своєрідну додаткову мотивацію чорногорського керівництва у відповідь на продемонстровану ним відданість Альянсу.

Після підтримки ініціативи Трьох морів, яка окрім політичного має і економічне підґрунтя, а також діяльності Американо-Адріатичної Хартії, стає зрозумілим, що США заохочуватимуть й інші форми регіональної інтеграції та співпраці, що варто врахувати Україні.

США продовжуватимуть шукати і плекати союзників серед нових членів ЄС та НАТО, а також країн, які бачать своє майбутнє у європейській і євроатлантичній співдружності. Тут мова йде, передусім, про Грузію та Україну. В такий спосіб США розраховують посилити свій вплив на ЄС і протидію Росії.

Що стосується безпосередньо Чорногорії, то вона, разом з Хорватією і Словенією, поступово перетворюється на опору Північноатлантичного альянсу на Західних Балканах.

Підтримуючи Чорногорію, США посилають чіткий сигнал, що двері НАТО є відкритими для держав, які зацікавлені у членстві в Альянсі.

А потенційний вступ до НАТО Македонії, в разі вирішення відкритих питань з Грецією, остаточно "зацементує" присутність Альянсу в регіоні.

З огляду на це, цікаво буде спостерігати, як в подальшому розвиватиметься ситуація навколо можливого входження до НАТО Сербії та Боснії і Герцеговини, чиї прем'єр Ана Брнабич і голова Ради міністрів Деніс Звіздич теж братимуть участь у саміті.

Отже, міфу про проросійську орієнтацію Балкан незабаром прийде кінець. Більш того, своїми спробами зберегти цю "зону впливу" РФ, здається, лише підштовхнула балканські країни до членства в НАТО. 

 

Автор: Маркіян Лубківський,

посол України в Хорватії в 2006-2009 роках, 
член політради руху "Справедливість"

Публікації в рубриці "Експертна думка" не є редакційними статтями і відображають виключно точку зору автора

 

ЧИТАЙ ТАКЖЕ
powered by lun.ua
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
12:54
В Польше двум украинцам грозит 25 лет тюрьмы за подделку банковских карточек
12:45
Трамп поручил Минюсту защищать "белую" молодежь от дискриминации при поступлении в вузы
12:35
Полиция Швеции проводит расследование в связи с антиизраильскими протестами
12:33
В Германии назвали причину ДТП с автобусом, в котором погибли 18 человек
12:10
Тиллерсон ожидает прогресса в ситуации на востоке Украины
11:44
У турецкого Мармариса затонула экскурсионная лодка, три человека погибли
11:12
Рогозин удалил твит с угрозами "гадам-румынам"
11:06
Фото
В Германии во время бури дерево упало на палатку с людьми, один ребенок погиб
10:28
США купят для Трампа два "Боинга", предназначавшихся российской "Трансаэро" - СМИ
10:27
Инфографика
Reuters обнародовал данные о количестве погибших россиян в Сирии за 2017 год
Все новости
ПУБЛИКАЦИИ
Александра Бровко, для Европейской правды

Такая близкая Канада: свободная торговля и ее возможности для украинских экспортеров

Канадский рынок ближе, чем может показаться сначала. И соглашение о свободной торговле действительно открывает много возможностей для украинских экспортеров, учитывая существенную и мгновенную отмену ввозных пошлин, а также наличие в Канаде большой украинской диаспоры (укр.)

Дмитрий Шемелин, для Европейской правды

Меркель против Трампа: удастся ли Германии оспорить новые санкции против РФ

Германия обвинила США в несоответствии нового пакета санкций международному праву. Перед юристами стоит исключительно трудная задача: обосновать неправомерность отдельного вида санкций, сохранив при этом сам институт санкций.



ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
Маркиян Лубкивский, дипломат

НАТО для Балкан: с чем вице-президент США прибыл в Черногорию

Поддерживая Черногорию, США посылают четкий сигнал, что двери НАТО открыты для государств, которые заинтересованы в членстве в Альянсе. А потенциальное вступление в НАТО Македонии, в случае решения открытых вопросов с Грецией, окончательно "зацементирует" присутствие Альянса в регионе (укр.).

Маркус Цинер, Высшая школа массмедиа (Берлин)

С Трампом и Богом за родину: что подогревает политический конфликт в Польше

Европейская система ценностей, считавшаяся универсальной, разъедается эрозией в самом центре континента. Польша, которая некогда с таким мужеством обрела в борьбе свою свободу, оказалась под угрозой скатывания к авторитарным структурам.


АВТОРИЗАЦИЯ


ВОЙТИОТМЕНИТЬ
Забыли пароль?
Вы можете войти под своим акаунтом в социальных сетях:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Европейская правда, eurointegration.com.ua

Использование или перепечатка новостей возможна только со ссылкой
(для интернет-изданий - гиперссылкой) на Европейскую правду, http://www.eurointegration.com.ua/. Републикация полного текста статей, интервью и колонок - ЗАПРЕЩЕНА.

e-mail редакции: eupravda@gmail.com

Ассоциация Торговля Реформы Визы Совет Европы и Савченко Нато Новости ЕС Санкции
Новости Статьи Интервью Экспертное мнение Архив Кто мы? КОНКУРС ДЛЯ СМИ
  
  