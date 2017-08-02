МЭРТ подтвердило ошибку в Соглашении о ЗСТ с Канадой, она будет справлена

Среда, 02 августа 2017, 16:39

Минэкономразвития подтвердило, что украинская версия соглашения о создании зоны свободной торговли между Украиной и Канадой содержит ошибку перевода, в министерстве работают над ее исправлением.

Об этом говорится в сообщении на сайте министерства.

"Минэкономразвития подтверждает, что в Соглашении о свободной торговле с Канадой в приложении "Тарифный график Канады", действительно, перечислены правила отмены и снижения пошлин для украинских товаров, которые импортируются в Канаду. В украинском тексте приложения, однако, речь идет о "снижение ввозных пошлин для товаров происхождением из Канады", - говорится в сообщении

В МЭРТ уверяют, что эта ошибка является технической и не влияет на применение Соглашения и выполнения сторонами своих обязательств. Украинская сторона считает, что при ввозе украинских товаров в Канаду должен применяться "Тарифный график Канады", которые есть в английской и французской версиях Соглашения.

"Минэкономразвития уже принимает меры для исправления ошибки. Процедура исправления технических ошибок в международных соглашениях предусмотрена Статьей 79 Венской конвенции о праве международных договоров 1969 года", - добавили в министерстве.

В то же время, Минэкономразвития готовит дополнительное разъяснение для украинских экспортеров о пошлинах, которые будут применяться к украинским товарам.

Как ранее сообщала "ЄвроПравда", украинская версия соглашения о создании зоны свободной торговли между Украиной и Канадой содержит ошибку перевода, которая способна ввести в заблуждение импортеров канадских товаров в Украину.