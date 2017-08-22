Найти
АКТУАЛЬНО

Забастовка багажной службы в аэропорту Брюсселя привела к задержке 200 рейсов

Еврокомиссар Ган призвал ЕС к новой политике в отношении Турции

Новый посол РФ в США отвечал за оправдание агрессии против Украины

В Испании начался суд над подозреваемыми в причастности к терактам в Каталонии

В результате землетрясения на итальянском острове Искья погибли две женщины

Исполнитель теракта в Барселоне убит

Число жертв терактов в Испании возросло до 15






Забастовка багажной службы в аэропорту Брюсселя привела к задержке 200 рейсов

Вторник, 22 августа 2017, 15:11
фото
Версия для печати Комментарии

Через спонтанную забастовку сотрудников багажной службы компании Swissport в брюссельском международном аэропорту Завентем задержаны две сотни рейсов.

Об этом сообщает бельгийское издание Le Soir.

"Забастовка затронула 10 тысяч человек и около 200 рейсов", - рассказала официальный представитель аэропорта Флоранс Мюлс.

 

По ее словам, пока в аэропорту не наблюдается хаос. Но задержки с рейсами особенно неуместны в связи с завершением сезона отпусков.

Отмечается, что компания Swissport обслуживает около 60% багажных операций аэропорта. Пассажиры, прибывающие в Брюссель, не могут получить свой багаж. Те, кто оставляет бельгийскую столицу, рискуют вылететь без багажа.

Аэропорт заявляет, что делает все возможное, чтобы облегчить положение пассажиров, несмотря на забастовку.

ЧИТАЙ ТАКЖЕ

powered by lun.ua

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
15:56
видео
В Италии из-под обломков после землетрясения спасли трех братьев, среди них 7-месячный младенец
15:38
фото
Немецкая полиция конфисковала тысячи таблеток экстази в форме головы Трампа
15:11
фото
Забастовка багажной службы в аэропорту Брюсселя привела к задержке 200 рейсов
14:57
Останки тел моряков эсминца США нашли в поврежденной части корабля
14:43
В Финляндии двое мужчин напали с ножом на беженца
14:39
Грибаускайте и Волкер обсудили ситуацию на Донбассе и реформы в Украине
14:29
Организатор теракта в Барселоне избежал депортации из Испании, хотя сидел в тюрьме
14:04
Климкин анонсировал телефонный разговор лидеров "нормандской четверки"
13:51
Нападающий в финском Турку признался в убийстве, суд разрешил его арест
13:43
На севере Франции произошли массовые драки мигрантов, 16 раненых
Все новости
ПУБЛИКАЦИИ
Сергей Сидоренко, Европейская правда

Генерал-посол Владимира Путина: как дипломат под санкциями возглавил миссию России в США

Новый посол России - карьерный дипломат, но не простой, а "военный". Дипломат с генеральским званием, что само по себе является достаточно редким явлением. Но для нас важно то, что российский посол в США был причастен к агрессии РФ против Украины...

Оксана Бедратенко, Украинская служба "Голоса Америки"

Побороть Кремль в Вашингтоне: кто лоббирует интересы Украины в США

Интересы Украины в США представляет лоббистская фирма Barbour Griffits & Rogers. По официальным данным, их затраты на продвижение украинских интересов составили $300 тыс. за первую половину 2017 года – сравнительно небольшая сумма для вашингтонских лоббистов.


АВТОРИЗАЦИЯ


ВОЙТИОТМЕНИТЬ
Забыли пароль?
Вы можете войти под своим акаунтом в социальных сетях:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Европейская правда, eurointegration.com.ua

Использование новостей с сайта возможно только со ссылкой (гиперссылкой) на Европейскую правду, www.eurointegration.com.ua.
Републикация полного текста статей, интервью и колонок - ЗАПРЕЩЕНА.

e-mail редакции: eupravda@gmail.com

Ассоциация Торговля Реформы Визы Совет Европы и Савченко Нато Новости ЕС Санкции
Новости Статьи Интервью Экспертное мнение Архив Кто мы? КОНКУРС ДЛЯ СМИ
  
  