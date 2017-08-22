Забастовка багажной службы в аэропорту Брюсселя привела к задержке 200 рейсов

Вторник, 22 августа 2017, 15:11

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Через спонтанную забастовку сотрудников багажной службы компании Swissport в брюссельском международном аэропорту Завентем задержаны две сотни рейсов.

Об этом сообщает бельгийское издание Le Soir.

"Забастовка затронула 10 тысяч человек и около 200 рейсов", - рассказала официальный представитель аэропорта Флоранс Мюлс.

По ее словам, пока в аэропорту не наблюдается хаос. Но задержки с рейсами особенно неуместны в связи с завершением сезона отпусков.

Отмечается, что компания Swissport обслуживает около 60% багажных операций аэропорта. Пассажиры, прибывающие в Брюссель, не могут получить свой багаж. Те, кто оставляет бельгийскую столицу, рискуют вылететь без багажа.

Аэропорт заявляет, что делает все возможное, чтобы облегчить положение пассажиров, несмотря на забастовку.