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Посол России в Боснии и Герцеговине предостерег о вступлении страны в НАТО

Пятница, 25 августа 2017, 13:04
Версия для печати Комментарии

Посол России в Боснии и Герцеговине Петр Иванцов предостерег о вступлении страны в НАТО, заявив, что игнорирование воли населения Республики Сербской противоречит принципам Дейтонского мирного соглашения.

Об этом сообщает Vijesti.ba.

По словам Иванцова, большинство населения Республики Сербской против вступления БиГ в НАТО, а потому, игнорирование воли одного из трех основных народов противоречит принципам Дейтонского мирного соглашения.

Он отметил, что в обществе Боснии и Герцеговины возник очевидный серьезный разрыв касательно вступления в НАТО.

"Большинство населения Республики Сербской выступает против членства в этом военном альянсе, чьи цели и задачи на современном этапе являются совсем непростыми, но для многих людей они не ясны. Это не способствует доверию сербского народа к Альянсу или его роли в конфликте 1990-х годов в БиГ и Косово и Метохии", - заявил он.

Напомним, президент Республики Сербской Милорад Додик заявил о планах построить на ее территорию российскую базу, целью которой будет помощь в случае стихийных бедствий.

Отметим, что Дейтонские соглашения, подписанные по инициативе Англии и США между участниками гражданской войны в Боснии и Герцеговине в ноябре 1995 года, предусматривают урегулирование конфликтов в этом регионе. Согласно Дейтонськими соглашениями, Босния и Герцеговина остается единственным государством.

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