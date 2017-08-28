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В Багдаде в результате теракта погибли 9 человек, 25 получили ранения

Понедельник, 28 августа 2017, 12:36
Версия для печати Комментарии

По меньшей мере девять человек погибли в понедельник утром в результате взрыва заминированной машины на рынке в Багдаде.

Об этом сообщает The Associated Press.

Взрыв произошел в шиитском районе Садр и привел также к ранению 25 человек. Местные власти не исключают, что число погибших возрастет.

На данный момент место взрыва оцеплено силами безопасности. Ни одна группа пока не взяла на себя ответственность за теракт, хотя боевики "Исламского государства" неоднократно осуществляли широкомасштабные нападения в шиитских районах столицы Ирака.

Как известно, иракские силы при поддержке США находятся на завершающем этапе захвата северного города Таль-Афар, который долгое время удерживали боевики ИГИЛ.

В воскресенье иракские военные заявили, что полностью освободили центр города.

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