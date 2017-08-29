В Кабуле неподалеку от посольства США произошел взрыв

Вторник, 29 августа 2017, 09:24

В афганской столице Кабуле произошел взрыв у ворот одного из банков, неподалеку от которого расположено посольство США.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление чиновников.

Представитель министерства внутренних дел страны Наджиб Дениш отметил, что взрыв произошел при входе в отделение Кабульского банка, недалеко от посольства США.

Пока не было никаких данных о жертвах.

Напомним, в мае этого года террорист-смертник взорвал заминированный автомобиль недалеко от посольства Германии в Кабуле. В результате теракта погибли более 40 человек.