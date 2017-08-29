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Глава МИД Болгарии о флаге "ДНР": неприятная история, но не скандал

Вторник, 29 августа 2017, 09:48
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Глава МИД Болгарии Екатерина Захариева прокомментировала инцидент с флагом самопровозглашенной "ДНР" в ходе торжеств по случаю годовщины битвы за гору Шипка.

Соответствующий комментарий она дала в эфире телеканала Nova TV, расшифровка которого есть на сайте правительства Болгарии.

"Это действительно неприятная история. У нас свободное государство, каждый имеет право на выражение собственного мнения. Но эта республика, как написано на флаге, никем не признана", - сказала Захариева.

По ее словам, особенно неприятен тот факт, что флаг непризнанной республики, который в ближайшем будущем будет оставаться символом нарушения законов и угрозы стабильности и миру в Европе, принесли на торжества по случаю годовщины битвы за свободу и демократию.

"Да, это неприятная история, но она вылилась бы в скандал, если бы флаг развернул какой-то государственный орган или госслужащий", - отметила министр.

"В данном случае речь идет о гражданах, имеющих право на выражение мнения", - добавила Захариева.

Напомним, в субботнем репортаже болгарского национального телевидения БНТ была показана группа людей, развернувших флаг с надписью "Донецкая народная республика".

Посольство Украины выразило свое возмущение инцидентом, назвав его грязной провокацией и требуя от болгарских властей расследования.

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