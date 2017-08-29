Глава МЗС Болгарії про прапор "ДНР": неприємна історія, але не скандал

Вівторок, 29 серпня 2017, 09:48

Глава МЗС Болгарії Єкатєріна Захарієва прокоментувала інцидент з прапором самопроголошеної "ДНР" в ході урочистостей з нагоди річниці битви за гору Шипка.

Відповідний коментар вона зробила в ефірі телеканалу Nova TV, розшифровку якого наведено на сайті уряду Болгарії.

"Це справді неприємна історія. У нас вільна держава, кожен має право на висловлювання власної думки. Але ця республіка, як написано на прапорі, ніким не визнана", - сказала Захарієва.

За її словами, особливо неприємним є той факт, що прапор невизнаної республіки, який у найближчому майбутньому лишатиметься символом порушення законів і загрози стабільності та миру в Європі, був пронесений на урочистості з нагоди річниці битви за свободу і демократію.

"Так, це неприємна історія, але вона вилилася б у скандал, якби прапор розгорнув якийсь державний орган чи держслужбовець", - зазначила міністр.

"В цьому випадку йдеться про громадян, які мають право на висловлення думки", - додала Захарієва.

Нагадаємо, у суботньому репортажі болгарського національного телебачення БНТ була показана група людей, що розгорнули прапор з написом "Донецька народна республіка".

Посольство України висловило своє обурення через інцидент, назвавши його брудною провокацією і вимагаючи від болгарської влади її розслідування.