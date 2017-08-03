ЕС готов действовать, если санкции навредят европейским компаниям – Юнкер

Четверг, 03 августа 2017, 08:34

Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер выразил удовлетворение, что при принятии новых санкций США были учтены мнения союзников, однако заявил о определенных оговорках.

Об этом говорится в заявлении Юнкера на сайте Еврокомиссии.

"На саммите G7 в Италии и на саммите G20 в Германии я говорил, что если американцы примут санкции, мы готовы будем действовать в ближайшие дни. В результате от существенной части предлагаемых санкций против России отказались. Более того, Конгресс теперь должен применять санкции только после консультаций с союзниками США. Я верю, что мы все еще союзники для США", - отметил Юнкер.

Он подчеркнул, что европейские интересы должны быть учтены при применении санкций.

"Если нет, президент Еврокомиссии оставляет за собой право на адекватные меры. Если санкции будут создавать существенные неудобства для европейских компаний, которые ведут торговлю с российским энергетическим сектором, ЕС готов предпринять надлежащие шаги в ответ в течение нескольких дней", - сказано в заявлении.

В заявлении отмечается также важность совместного подхода к санкций в контексте выполнения Минских соглашений.

Напомним, президент США Дональд Трамп в среду подписал закон о санкциях против России. Однако он утверждает, что закон имеет серьезные недостатки.

Обе палаты Конгресса США поддержали законопроект "Противодействие противникам Америки из-за санкций". В нем важное место отведено поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, а также усилению санкций против РФ.

Документ ограничивает возможность Трампа снимать санкции из России, а также подтверждает действие ограничений, наложенных прошлой администрацией.