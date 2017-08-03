Найти
АКТУАЛЬНО

ЕС готов действовать, если санкции навредят европейским компаниям – Юнкер

Медведев: санкции против России будут сохраняться десятилетиями

Reuters: пробел в санкциях позволяет западным компаниям добывать нефть в РФ

Трамп: закон о санкциях против России имеет серьезные недостатки

Трамп подписал закон о санкциях против России

МЭРТ подтвердило ошибку в Соглашении о ЗСТ с Канадой, она будет справлена






ЕС готов действовать, если санкции навредят европейским компаниям – Юнкер

Четверг, 03 августа 2017, 08:34
Версия для печати Комментарии

Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер выразил удовлетворение, что при принятии новых санкций США были учтены мнения союзников, однако заявил о определенных оговорках.

Об этом говорится в заявлении Юнкера на сайте Еврокомиссии.

"На саммите G7 в Италии и на саммите G20 в Германии я говорил, что если американцы примут санкции, мы готовы будем действовать в ближайшие дни. В результате от существенной части предлагаемых санкций против России отказались. Более того, Конгресс теперь должен применять санкции только после консультаций с союзниками США. Я верю, что мы все еще союзники для США", - отметил Юнкер.

Он подчеркнул, что европейские интересы должны быть учтены при применении санкций.

"Если нет, президент Еврокомиссии оставляет за собой право на адекватные меры. Если санкции будут создавать существенные неудобства для европейских компаний, которые ведут торговлю с российским энергетическим сектором, ЕС готов предпринять надлежащие шаги в ответ в течение нескольких дней", - сказано в заявлении.

В заявлении отмечается также важность совместного подхода к санкций в контексте выполнения Минских соглашений.

Напомним, президент США Дональд Трамп в среду подписал закон о санкциях против России. Однако он утверждает, что закон имеет серьезные недостатки.

Обе палаты Конгресса США поддержали законопроект "Противодействие противникам Америки из-за санкций". В нем важное место отведено поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, а также усилению санкций против РФ.

Документ ограничивает возможность Трампа снимать санкции из России, а также подтверждает действие ограничений, наложенных прошлой администрацией.

ЧИТАЙ ТАКЖЕ

powered by lun.ua

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
08:56
Гражданам США запретили посещать КНДР
08:34
ЕС готов действовать, если санкции навредят европейским компаниям – Юнкер
08:10
Медведев: санкции против России будут сохраняться десятилетиями
20:27
Санкции против РФ не должны навредить разрешению конфликта в Украине - Трамп
19:56
Reuters: пробел в санкциях позволяет западным компаниям добывать нефть в РФ
19:13
Трамп: закон о санкциях против России имеет серьезные недостатки
18:43
Порошенко: санкции США против РФ будут действовать до полного освобождения України
18:27
В Сирии с минометов обстреляли посольство России
17:37
Трамп подписал закон о санкциях против России
17:31
Представитель ЕК: в Украине идет борьба между „корыстными интересами" и реформаторскими силами
Все новости
ПУБЛИКАЦИИ
Виктор Савинок, для Европейской правды

Конец эффекта Шульца: что тянет вниз рейтинг соперников Меркель

Ставка "эсдеков" на критику Меркель за миграционный кризис и обострение отношений с Турцией вряд ли принесет им весомые политические дивиденды. Хотя бы, за непоследовательность - председательствуя в Европарламенте, Мартин Шульц поддержал решение главы немецкого правительства (укр.).

Александра Бровко, для Европейской правды

Такая близкая Канада: свободная торговля и ее возможности для украинских экспортеров

Канадский рынок ближе, чем может показаться сначала. И соглашение о свободной торговле действительно открывает много возможностей для украинских экспортеров, учитывая существенную и мгновенную отмену ввозных пошлин, а также наличие в Канаде большой украинской диаспоры (укр.)


АВТОРИЗАЦИЯ


ВОЙТИОТМЕНИТЬ
Забыли пароль?
Вы можете войти под своим акаунтом в социальных сетях:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Европейская правда, eurointegration.com.ua

Использование или перепечатка новостей возможна только со ссылкой
(для интернет-изданий - гиперссылкой) на Европейскую правду, http://www.eurointegration.com.ua/. Републикация полного текста статей, интервью и колонок - ЗАПРЕЩЕНА.

e-mail редакции: eupravda@gmail.com

Ассоциация Торговля Реформы Визы Совет Европы и Савченко Нато Новости ЕС Санкции
Новости Статьи Интервью Экспертное мнение Архив Кто мы? КОНКУРС ДЛЯ СМИ
  
  