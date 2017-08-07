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190 тысяч французов подписали петицию против расходов на жену Макрона

Понедельник, 07 августа 2017, 09:48
Версия для печати Комментарии

190 тысяч французов подписали петицию против предоставления статуса первой леди Франции жене президента Брижит Макрон.

Об этом сообщает AFP.

Соответствующую петицию две недели назад создали на сайте change.org. В ней подписанты требуют не выделять бюджетные средства на официальную должность первой леди, которую Эммануэль Макрон обещал создать для своей жены во время предвыборной кампании.

"У Брижит Макрон уже есть команда из трех помощников, двух секретарей и двух агентов безопасности. Этого достаточно", - говорится в петиции.

Эммануэль Макрона обещал определить официальный статус жены, но обещал, что на это не будут выделять бюджетные средства.

Решить вопрос о содержании жены президента автор петиции предлагает с помощью референдума. Автор также указывает, что вопрос о выделении средств на содержание жены президента имеет особое значение в рамках шагов власти к экономии и попыток "морализации политики".

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