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84% русскоязычных твитов о присутствии НАТО в Балтии пишут боты

Пятница, 01 сентября 2017, 16:18
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Два из трех пользователей Twitter, которые пишут на русском языке о присутствии НАТО в Восточной Европе - это так называемые "боты".

Об этом говорится в докладе Центра стратегических коммуникаций НАТО (STRATCOM) под названием "Robotrolling".

В НАТО подсчитали, что эти бот-аккаунты в целом создают 84% русскоязычных сообщений. В англоязычном пространстве также есть сильное присутствие россиян: каждый четвертый активный аккаунт является роботом и в целом они выдают 46% всего англоязычного контента.

Из четырех стран - Эстония, Латвия, Литва и Польша - Эстония зачастую являются мишенью бот-сообщений. Тогда как в Польше и Литве наблюдали менее активную деятельность автоматизированных аккаунтов.

Эксперты анализировали твиты, написанные в период с 1 марта по 30 августа 2017 года, в которых упоминались НАТО и Эстония, Латвия, Литва или Польша.

Сравнение количества твитов, написанных ботами и реальными пользователями в странах Балтии и Польше (нажмите для увеличения

Отмечается, что подавляющее большинство сообщений ботов - аполитичный спам. Общее количество твитов составило около 32 тысяч, из которых каждый третий был написан по-русски.

Количество активных пользователей – 11 600, из них каждый четвертый писал на русском языке. Таким образом, русскоязычные пользователи в среднем вдвое активнее англоязычных ботов.

"По нашему мнению, Twitter в русскоязычном сегменте контролируется не так эффективно, как в англоязычном. Несмотря на высокое присутствие автоматизированной деятельности, в рассматриваемый период не зафиксировано масштабных скоординированных бот-кампаний", - говорится в отчете.

Активность ботов колебалась в зависимости от определенных событий (нажмите для увеличения)

Отмечается, что всплеск русскоязычных сообщений достиг максимума в мае - начале июня во время крупнейших учений НАТО, тогда как англоязычные сообщения активно распространялись в марте и апреле, когда западные войска прибыли в Балтию.

В течение рассматриваемого периода количество англоязычных сообщений было стабильным - примерно 3400 в месяц. Русскоязычный контент больше колебался: обычно было около 2000 сообщений в месяц, но в июле произошло снижение до 1100.

Русскоязычный контент касался в основном новостей о военных учениях, развертывании войск и незначительных инцидентах, в которых принимали участие военные.

Англоязычный контент больше касался внутренних и внешнеполитических проблем США, в частности комментариев Дональда Трампа об Альянсе и его визите в Польшу в начале июля.

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