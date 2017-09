Ракетный запуск КНДР требует глобального ответа - генсек НАТО

Очередной ракетный запуск баллистической ракеты руководством Северной Кореи требует глобального ответа.

Об этом написал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в Twitter.

"Ракетный запуск КНДР является еще одним безрассудным нарушением резолюций ООН - главная угроза для международной безопасности, требущая глобального ответа", - написал Столтенберг.

N Korea's missile launch is another reckless breach of UN resolutions-a major threat to int.peace & security which demands a global response