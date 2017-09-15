Ракетный запуск КНДР требует глобального ответа - генсек НАТО

Пятница, 15 сентября 2017, 08:54

Очередной ракетный запуск баллистической ракеты руководством Северной Кореи требует глобального ответа.

Об этом написал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в Twitter.

"Ракетный запуск КНДР является еще одним безрассудным нарушением резолюций ООН - главная угроза для международной безопасности, требущая глобального ответа", - написал Столтенберг.

N Korea's missile launch is another reckless breach of UN resolutions-a major threat to int.peace & security which demands a global response — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) 15 вересня 2017 р.

Напомним, Северная Корея 15 сентября провела очередной запуск ракеты, которая пролетела в направлении северного японского острова Хоккайдо и упала в Тихий океан.

Как известно, 5 августа Совбез ООН единогласно принял резолюцию, которая усиливает санкции против Северной Кореи. Новые санкции фактически лишат Пхеньян одной трети годового дохода от экспорта, который составляет $3 млрд в год.

11 сентября Совет Безопасности ООН одобрил новые санкции в отношении Северной Кореи, но в резолюцию не включили жесткие меры, предлагаемые администрацией президента США.

Решение о новых санкциях было принято единогласно в ответ на шестое ядерное испытание, которое Пхеньян провел 3 сентября