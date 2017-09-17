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В Кишиневе оппозиция вышла на протест против смешанной системы выборов

Воскресенье, 17 сентября 2017, 16:34
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В центре Кишинева оппозиционные внепарламентские партии организовали акцию протеста против смешанной системы выборов.

Об этом сообщает Newsmaker.md.

По данным издания, оппозиционные внепарламентские партии "Действие и солидарность" и "Платформа Достоинство и правда" организовали акцию протеста перед зданием парламента.

Сообщается, что митингующие согласовали совместную резолюцию.

"Требуем у парламента срочно аннулировать закон о смене избирательной системе и вернуться к пропорциональной системе. Требуем демонополизировать рынок СМИ, в том числе  общественный канал Телерадио-Молдовы с предоставлением (эфирного - Ред.) времени для оппозиционеров", - говорится в резолюции.

Кроме этого, протестующие требуют введения санкций против лидера Демократической партии Молдовы Владимира Плахотнюка, президента страны Игоря Додона и их окружения.

Фото newsmaker.md
 Фото newsmaker.md

После этого участники акции протеста отправились к зданию Teleradio-Moldova, которое полностью оцеплено полицией.

По данным издания, протестанты планируют оставаться перед зданием Teleradio-Moldova пока их не пустят в прямой эфир.

Напомним, в июле этого года  молдавский парламент одобрил во втором чтении законопроект о переходе на смешанную систему выборов. В тот же день закон подписал президент Игорь Додон.

Принятие закона сопровождалось акциями протеста внутри страны и вызвало негативную реакцию за рубежом.

Европейская народная партия потребовала от Еврокомиссии приостановить финансирование Молдовы и пересмотреть Соглашение об ассоциации страны с ЕС.

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