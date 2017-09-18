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Кипр заработал миллиарды, продавая паспорта ЕС богатым украинцам и россиянам – СМИ

Понедельник, 18 сентября 2017, 08:12
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Сотни обвиняемых в коррупции олигархов из Украины и России получили паспорта ЕС по так называемой схеме "золотых виз".

Об этом сообщает издание The Guardian.

Начиная с 2013 года правительство Кипра заработало более 4 миллиардов евро, предоставляя гражданство очень богатым людям и даря им возможность жить и работать в Европе в обмен денежные вложения. По этой схеме только в прошлом году было выпущено более 400 паспортов.

Издание ознакомилось со списком из сотен лиц, получивших кипрское гражданство таким способом, однако конкретных фамилий не называет, указывая лишь, что среди них есть "известные предприниматели и лица со значительным политическим влиянием", в том числе и бывший депутат Госдумы РФ, а также основатели крупнейшего коммерческого банка Украины.

Запущенная в 2013 году схема предоставления гражданства в обмен на инвестиции предполагает, что заявители вкладывают 2 миллиона евро в собственность или же 2,5 миллиона евро в компании или государственные облигации.

Стоит отметить, что до 2013 года гражданство Кипра предоставлялось по решению министров, и в 2010 году таким образом кипрский паспорт получил брат президента Сирии Башара Асада, который с 2008 года находится под санкциями ООН.

Издание отмечает, что до конца года Европарламент проведет обсуждения относительно необходимости требовать от стран, которые предоставляют гражданство ЕС по схеме "золотых виз" (еще одним примером такой страны является Португалия), проведения необходимых в плане безопасности проверок заявителей.

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