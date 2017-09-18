Знайти
АКТУАЛЬНО

Кіпр заробив мільярди, продаючи паспорти ЄС багатим українцям і росіянам – ЗМІ

В РФ заявляють, що "немає логіки" у розміщенні миротворців ООН на кордоні

Трамп передумав виходити з кліматичної угоди, у Білому домі заперечують - ЗМІ

У Туреччині туристичний автобус впав у прірву: 4 загиблих, 27 травмованих

Кувейт висилає посла КНДР після зустрічі еміра країни із Трампом

Порошенко зустрінеться з Трюдо та Фріланд під час візиту до Канади

США не зніматимуть санкції з Росії за часткове виконання Мінська – Волкер






Кіпр заробив мільярди, продаючи паспорти ЄС багатим українцям і росіянам – ЗМІ

Понеділок, 18 вересня 2017, 08:12
Версія для друку Коментарі

Сотні звинувачуваних у корупції олігархів з України і Росії отримали паспорти ЄС за так званою схемою "золотих віз".

Про це повідомляє видання The Guardian.

Починаючи з 2013 року уряд Кіпру заробив понад 4 мільярди євро, надаючи громадянство дуже багатим людям і даруючи їм можливість жити і працювати в Європі в обмін грошові вкладення. За цією схемою лише минулого року було випущено понад 400 паспортів.

Видання ознайомилося зі списком із сотень осіб, які отримали кіпрське громадянство таким способом, однак конкретних прізвищ називає, вказуючи лише, що серед них є "відомі підприємці та особи зі значним політичним впливом", в тому числі і колишній депутат Держдуми РФ, а також засновники найбільшого комерційного банку України.

Запущена у 2013 році схема надання громадянства в обмін на інвестиції передбачає, що заявники вкладають 2 мільйони євро у власність або ж 2,5 мільйони євро у компанії чи державні облігації.

Варто зазначити, що до 2013 року громадянство Кіпру надавалося за рішенням міністрів, і у 2010 році таким чином кіпрський паспорт отримав брат президента Сирії Башара Асада, який з 2008 перебуває під санкціями ООН.

Видання зазначає, що до кінця року Європарламент проведе обговорення щодо необхідності вимагати від країн, які надають громадянство ЄС за схемою "золотих віз" (ще одним прикладом такої країни є Португалія), проведення необхідних безпекових перевірок заявників.

ЧИТАЙ ТАКОЖ

powered by lun.ua

ОСТАННІ НОВИНИ
08:56
Поліція Німеччини перевіряє новий маршрут нелегальної міграції
08:49
фото
Прем’єр-міністр Сербії вперше взяла участь у гей-прайді
08:27
Затриманий у справі теракту в Лондоні виявився біженцем з Іраку – ЗМІ
08:12
Кіпр заробив мільярди, продаючи паспорти ЄС багатим українцям і росіянам – ЗМІ
07:47
Глава МЗС Німеччини закликав Росію, США і Китай до переговорів з КНДР
07:40
Лавров і Тіллерсон обговорили Сирію і реалізацію Мінських угод
17:51
Меркель обіцяє обмежити торгівлю з Туреччиною через арешти німецьких громадян
17:33
У Франції чотирьох туристок з США облили кислотою
16:58
Навчання "Запад-2017" перейшло в активну фазу - білоруські ЗМІ
16:34
Фото
У Кишиневі опозиція вийшла на протест проти змішаної системи виборів
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Narodowy Bank Polski

Більше молоді та вищі зарплати: в Польщі опублікували дані про українських працівників

У Національному банку Польщі вважають українських працівників вагомим фактором впливу як на ринок праці, так і на платіжний баланс і темпи інфляції. Саме тому центробанк підготував дослідження про українських заробітчан: скільки вони отримують, скільки витрачають та де працюють.

Юрій Панченко, Європейська правда

Спікер Сенату Польщі: У нас немає нічого антиукраїнського

Маршал (голова) Сенату Польщі Станіслав Карчевський: "Польща так само, як і низка інших країн, не схильна приймати мігрантів за квотами, нав'язаними ЄС... Ми впевнені, що цю проблему треба вирішувати на місці. Ми готові інвестувати у відновлення шкіл, лікарень, міст, шляхів".


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання новин з сайту дозволено лише за умови посилання (гіперпосилання) на Європейську правду, www.eurointegration.com.ua.
Републікація повного тексту статей, інтерв'ю та колонок - ЗАБОРОНЕНА.

e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
  
  