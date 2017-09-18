Кіпр заробив мільярди, продаючи паспорти ЄС багатим українцям і росіянам – ЗМІ

Понеділок, 18 вересня 2017, 08:12

Сотні звинувачуваних у корупції олігархів з України і Росії отримали паспорти ЄС за так званою схемою "золотих віз".

Про це повідомляє видання The Guardian.

Починаючи з 2013 року уряд Кіпру заробив понад 4 мільярди євро, надаючи громадянство дуже багатим людям і даруючи їм можливість жити і працювати в Європі в обмін грошові вкладення. За цією схемою лише минулого року було випущено понад 400 паспортів.

Видання ознайомилося зі списком із сотень осіб, які отримали кіпрське громадянство таким способом, однак конкретних прізвищ називає, вказуючи лише, що серед них є "відомі підприємці та особи зі значним політичним впливом", в тому числі і колишній депутат Держдуми РФ, а також засновники найбільшого комерційного банку України.

Запущена у 2013 році схема надання громадянства в обмін на інвестиції передбачає, що заявники вкладають 2 мільйони євро у власність або ж 2,5 мільйони євро у компанії чи державні облігації.

Варто зазначити, що до 2013 року громадянство Кіпру надавалося за рішенням міністрів, і у 2010 році таким чином кіпрський паспорт отримав брат президента Сирії Башара Асада, який з 2008 перебуває під санкціями ООН.

Видання зазначає, що до кінця року Європарламент проведе обговорення щодо необхідності вимагати від країн, які надають громадянство ЄС за схемою "золотих віз" (ще одним прикладом такої країни є Португалія), проведення необхідних безпекових перевірок заявників.