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Глава Сил обороны Эстонии: РФ готова к военному вмешательству в Беларуси

Среда, 20 сентября 2017, 09:17
Версия для печати Комментарии

Россия готова к военному вмешательству и в Беларуси, подобно тому, как она это сделала в Украине, если политическая ситуация там изменится в нежелательном для России направлении.

Об этом заявил глава Сил обороны Эстонии генерал Рихо Террас в интервью ERR.

"Подобно Украине, Россия планирует военные шаги против Беларуси, если политическая ситуация там изменится. Российские вооруженные силы и структуры безопасности ведут подготовку к тому, чтобы в случае необходимости вмешаться и провести военную операцию в Белоруссии. Планирование операции началось в 2014 году", - сказал Террас.

По его словам, задача текущих учений РФ и Беларуси "Запад" и других совместных военных учений – максимально связать белорусские вооруженные силы с российскими.

"Цель – парализовать способность белорусских военных действовать самостоятельно", - отметил генерал.

Террас также не согласен с утверждением российской стороны, что "Запад-2017" всего лишь антитеррористические учения.

"В учениях принимают участие различные военные округи, Балтийский и Северный флот, ракетные войска. Если все это является антитеррористической операцией, то это очевидное преувеличение", - сказал он.

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