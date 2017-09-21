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В Барселоне массовые протесты после задержания каталонских чиновников

Четверг, 21 сентября 2017, 09:34
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Тысячи людей вышли на улицы нескольких городов Каталонии, чтобы выразить поддержку референдуму о независимости и требовать освобождения задержанных каталонских чиновников.

Об этом сообщает El Mundo.

Полиция Испании в среду задержала 14 чиновников правительства Каталонии и провела обыски в офисах регионального правительства в Барселоне в связи с подготовкой запрещенного Мадридом референдума.

 

Протесты в Барселоне и других каталонских городах, таких как Таррагона и Берга, продолжались всю ночь. Полиция остановила колонну из 20 тракторов, которые ехали в Барселону в поддержку протестов.

 

На улицах каталонских городов появляется все больше плакатов с надписями "Мы голосуем, чтобы быть свободными" и небольшими наклейками, где написано одно слова - "Si" ("да" по-испански).

 

Напомним, испанская полиция задержала 12 человек во время обысков в офисах регионального правительства Каталонии, которые проводились для поиска документации, касающейся запланированного референдума о независимости.

Как сообщалось, Испания взяла на себя контроль над финансами Каталонии, чтобы предотвратить использование средств для проведения референдума о независимости.

Парламент Каталонии 6 сентября одобрил референдум о независимости, который запланировали на 1 октября.

Конституционный суд Испании 7 сентября приостановил действие принятого парламентом Каталонии закона о референдуме.

Суд также приостановил действие принятого региональным парламентом Каталонии закона о порядке отделения региона.

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