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Партия Макрона провалилась на выборах в Сенат Франции

Понедельник, 25 сентября 2017, 08:49
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Во Франции в воскресенье переизбрали 171 из 348 членов Сената - верхней палаты парламента, и уверенную победу на выборах одержали республиканцы.

Об этом сообщает Le Journal du dimanche.

Кандидаты от Республиканской партии после выборов получили в общей сложности 159 мест в Сенате и укрепили свои позиции. Ранее они имели 142 места.

Центристская партия Макрона "Вперед, Республика!" насчитывала 29 мест в Сенате и надеялась увеличить свое представительство, но вместо этого потеряла двух сенаторов и теперь имеет 27 представителей.

После выборов в партии заявили, что выборы в Сенат "по своей природе являются более тяжелыми для молодого движения и не отражают новый политический баланс".

Система голосования действительно, как правило, предпочитает местных политиков из традиционных партий, а не новичков в политике, которых большинство в партии Макрона.

Сенаторов выбирают более 75 000 выборных должностных лиц, включая членов Национального собрания (нижней палаты парламента), мэров, региональных и местных советников.

Многие местные выборные чиновники были недовольны планом Макрона сократить бюджеты местных властей.

В отличие от Национальной ассамблеи - нижней палаты французского парламента - Сенат при принятии законов имеет меньший вес. Последнее слово остается за членами Национальной ассамблеи, где партия Макрона имеет абсолютное большинство.

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