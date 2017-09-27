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Проверки на границах Шенгена можно будет вводить на срок до 3 лет – ЕК

Среда, 27 сентября 2017, 14:31
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Европейская комиссия предложила ряд мер по укреплению Шенгена, а также для более эффективной и справедливой политики миграции и предоставления убежища в ЕС.

Об этом сообщает сайт ЕК.

"Несмотря на то, что в большинстве случаев существующие правила временного восстановления контроля на внутренних границах оказались достаточными, сроки, предусмотренные законодательством, не всегда могут быть достаточными, когда государства-члены сталкиваются с серьезными угрозами общественному порядку или внутренней безопасности", - говорится в сообщении.

В связи с этим Еврокомиссия предлагает внести изменения в две статьи Шенгенского кодекса, согласно которым восстановление контроля разрешается на срок до одного года (вместо шести месяцев).

Одновременно с этим вводятся строгие процедурные гарантии, включая обязательства государств-членов оценивать, могут ли альтернативные меры эффективнее решать обнаруженную угрозу.

Согласно сегодняшним предложениями, государства-члены также смогут продолжить контроль, если одна и та же угроза сохранится в течение одного года, а также, если будут введены соответствующие исключительные национальные мероприятия, такие как чрезвычайное положение, для преодоления этой угрозы.

Продолжение контроля потребует рекомендации Совета ЕС, который должен будет учитывать заключение Еврокомиссии, и строго ограничиваться 6-месячными периодами с возможностью пролонгации не более раза и максимально до двух лет.

Как известно, Германия, Дания, Австрия, Швеция и Норвегия восстановили пограничный контроль в 2016 году, чтобы справиться с огромным потоком мигрантов. Срок разрешения на эти проверки завершается 11 ноября.

Еврокомиссия ранее заявляла, что не намерена давать разрешение на продолжение пограничного контроля.

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