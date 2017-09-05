Знайти
АКТУАЛЬНО

Трамп дав згоду на багатомільярдні поставки зброї Південній Кореї

Посли ЄС в середу продовжать санкції проти РФ ще на півроку

Президент ПАРЄ поскаржився в комітет РЄ на незаконність резолюції про його відставку

Дві компанії з Нідерландів беруть участь у будівництві Керченського мосту

В МЗС РФ погрожують Трампу: не всі президенти США доходили до кінця терміну

Євросоюз готовий посилити санкції проти КНДР

Трамп погрожує припинити торгівлю з Китаєм через підтримку ними КНДР






Трамп дав згоду на багатомільярдні поставки зброї Південній Кореї

Вівторок, 05 вересня 2017, 08:23
Версія для друку Коментарі

В ході телефонної розмови з президентом Південної Кореї Мун Чже Іном президент США Дональд Трамп дав "концептуальну згоду" на закупку Сеулом зброї на "багато мільярдів доларів".

Про це повідомляє прес-служба Білого дому, повідомляє Reuters.

Крім того, Дональд Трамп погодив зняття обмежень щодо ваги боєголовок південнокорейських ракет. За чинним договором зі США вага боєголовок, які стоять на озброєнні Південної Кореї, може становити максимум 500 кілограмів.

Окремо офіс президента Південної Кореї повідомив, що лідери домовились ввести жорсткіші санкції проти КНДР та продовжити тиск на Пхеньян через Організацію Об’єднаних Націй.

Напередодні Південна Корея заявила, що веде переговори зі Сполученими Штатами про розгортання авіаносців та стратегічних бомбардувальників на Корейському півострові.

Міністерство оборони Південної Кореї заявило в понеділок, що режим Кім Чен Ина готовий запустити ще одну ракету в Тихий океан.

Нагадаємо, 3 вересня Північна Корея підірвала найпотужнішу ядерну бомбу в своїй історії. Ядерне випробування спричинило землетрус на Корейському півострові.

Пізніше Пхеньян підтвердив успішне випробування водневої бомби. 

Детальніше про останню ескалацію довкола КНДР читайте у матеріалі "ЄвроПравди": "120 кілотонн погроз: чи призведе північнокорейська криза до ядерної війни".

ЧИТАЙ ТАКОЖ

powered by lun.ua

ОСТАННІ НОВИНИ
08:40
Могеріні: Брюссель продовжить переговори з Туреччиною про членство у ЄС
08:23
Трамп дав згоду на багатомільярдні поставки зброї Південній Кореї
19:51
Єврокомісія дозволила уряду ФРН виділити 150 млн євро кредиту для Air Berlin
19:31
Глава МЗС Австрії запропонував скоротити виплати мігрантам у 1,5 рази
19:16
РФ закликає утриматися від будь-яких дій щодо КНДР, що посилять напругу
18:48
РФ назвала "державним хуліганством" дії США щодо російських дипустанов
18:33
У Сеулі озвучили ідею про повернення на півострів тактичної ядерної зброї США
18:18
У Бельгії знайшли тіло пілота, який за загадкових обставин випав з вертольота
17:58
Гейлі: КНДР "наполягає на війні", треба вжити максимально жорсткі заходи
17:47
фото
Новий посол України при НАТО вручив вірчі грамоти Столтенбергу
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Сергій Сидоренко, Європейська правда

120 кілотонн погроз: чи призведе північнокорейська криза до ядерної війни

Увесь світ зацікавлений вирішити північнокорейську проблему якнайшвидше, доки "мавпа з гранатою" не отримала ящик таких гранат. І якщо конфлікт справді перейде у гарячу фазу, головним противником Пхеньяна буде американська армія...

Віктор Савінок, для Європейської правди

Останній шанс перемогти Меркель: що показали головні передвиборчі дебати

Дебати двох основних суперників – не лише одна з ключових подій німецької виборчої кампанії. Для Мартіна Шульца це ледь не остання можливість змінити розклади, що прогнозують перемогу чинному канцлеру. Для цього Шульцу треба було довести виборцям, що канцлерка дійсно "шкодить демократії в Німеччині".


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання новин з сайту дозволено лише за умови посилання (гіперпосилання) на Європейську правду, www.eurointegration.com.ua.
Републікація повного тексту статей, інтерв'ю та колонок - ЗАБОРОНЕНА.

e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
  
  