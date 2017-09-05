Трамп дав згоду на багатомільярдні поставки зброї Південній Кореї

Вівторок, 05 вересня 2017, 08:23

В ході телефонної розмови з президентом Південної Кореї Мун Чже Іном президент США Дональд Трамп дав "концептуальну згоду" на закупку Сеулом зброї на "багато мільярдів доларів".

Про це повідомляє прес-служба Білого дому, повідомляє Reuters.

Крім того, Дональд Трамп погодив зняття обмежень щодо ваги боєголовок південнокорейських ракет. За чинним договором зі США вага боєголовок, які стоять на озброєнні Південної Кореї, може становити максимум 500 кілограмів.

Окремо офіс президента Південної Кореї повідомив, що лідери домовились ввести жорсткіші санкції проти КНДР та продовжити тиск на Пхеньян через Організацію Об’єднаних Націй.

Напередодні Південна Корея заявила, що веде переговори зі Сполученими Штатами про розгортання авіаносців та стратегічних бомбардувальників на Корейському півострові.

Міністерство оборони Південної Кореї заявило в понеділок, що режим Кім Чен Ина готовий запустити ще одну ракету в Тихий океан.

Нагадаємо, 3 вересня Північна Корея підірвала найпотужнішу ядерну бомбу в своїй історії. Ядерне випробування спричинило землетрус на Корейському півострові.

Пізніше Пхеньян підтвердив успішне випробування водневої бомби.

Детальніше про останню ескалацію довкола КНДР читайте у матеріалі "ЄвроПравди": "120 кілотонн погроз: чи призведе північнокорейська криза до ядерної війни".