ИГИЛ готовит новую волну терактов в Европе – СМИ

Четверг, 07 сентября 2017, 13:54

Лидер террористической группировки "Исламское государство" Абу Бакр аль-Багдади планирует новую волну терактов в европейских странах, чтобы поднять боевой дух террористов после поражений в Ираке и Сирии.

Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на главу курдской разведки Лахура Талабани.

"Мы будем видеть гораздо больше нападений на Запад, которые призваны повысить боевой дух боевиков, понесших тяжелые потери", - сказал Талабани.

По его словам, речь может идти о терактах со сложной организацией, которой будут заниматься люди из окружения аль-Багдади.

Он также отметил, что на территории Ирака могут появиться группы молодых экстремистов, если власти страны не проведут в этом отношении радикальных политических реформ.

"ИГИЛ потерял много территорий в Ираке и Сирии, но это не конец", - сказал Талабани.