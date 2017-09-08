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Германия отклонила требование Польши о военных репарациях

Пятница, 08 сентября 2017, 16:06
Версия для печати Комментарии

Германия отклонила требование Польши относительно новых переговоров о выплате дополнительных репараций за годы Второй мировой войны, отметив, что эта проблема уже была урегулирована в 1953 году.

Об этом заявил представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт, сообщает AFP.

"В августе 1953 года года Польша приняла обязывающее решение... отказаться от требований о дальнейших военных репарациях", - сказал представитель немецкого правительства, добавив, что, по мнению Берлина, "этот вопрос был урегулирован как юридически, так и политически".

Зайберт отметил, что Германия полностью признает свою ответственность во Второй мировой войне, подчеркивая, что она также выплатила значительные репарации Польши за общий военный ущерб.

Как известно, накануне премьер-министр Польши Шидло заявила, что Польша имеет право требовать репараций от Германии, добавив, что польское правительство все еще определяет свою официальную позицию по поводу этого.

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