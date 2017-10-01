Каталонский референдум: количество раненых выросло до 761

Воскресенье, 01 октября 2017, 21:33

Количество раненых в ходе столкновений с полицией в день референдума о независимости Каталонии выросло до 761 человека.

Об этом сообщает EL Pereodico, ссылаясь на данные Женералитата (правительства) Каталонии.

В правительстве уточняют - состояние двух человек оценивается как очень тяжелое. Сейчас они госпитализированы в госпиталь Сен-Пау.

Напомним, до сих пор сообщалось о 465 раненых.

Как известно, в воскресенье в Каталонии проходит запрещенный Испанией референдум о независимости автономии.

Избиратели с самого утра выстроились в очереди перед участками. Испанская полиция после начала голосования прибегла к попыткам заблокировать участки и изъять избирательные урны. Полицию Каталонии при этом обвиняют в бездеятельности и невыполнении решения суда.

Лидер Каталонии Карлес Пуджемон обвинил испанское правительство в неоправданном насилии и заявил, что полиция стреляет в людей резиновыми пулями.