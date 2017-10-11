Правительство Каталонии: если Мадрид приостановит автономию, диалог будет исключен

Среда, 11 октября 2017, 09:53

Если правительство Испании решит приостановить автономию Каталонии это будет воспринято за отсутствие желания к диалогу.

Об этом заявил спикер женералитата Каталонии Жорди Турулл, сообщает El Pais.

"Если государство запустит статью 155 это будет расцениваться как отсутствие желания вести диалог", - сказал он.

Турулл предположил, что в таком случае правительство Каталонии безотлагательно провозгласит независимость.

Как сообщалось, 10 октября глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон заявил об одностороннем провозглашении независимости от Испании, вместе с главами нескольких партий подписав соответствующую декларацию. В то же время он обратился к регионального парламента в Барселоне с призывом отложить голосование за провозглашение независимости на несколько недель ради диалога с Мадридом.

Правительство Испании в среду утром собирается на экстренное заседание. По данным СМИ, на нем может быть принято решение о запуске статьи 155 конституции о приостановлении автономии Каталонии.

Напомним, 1 октября в Каталонии прошел запрещен Испанией референдум о независимости автономии.

По информации каталонской власти, более 90% избирателей высказались за независимость от Испании.