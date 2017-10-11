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Уряд Каталонії: якщо Мадрид призупинить автономію, діалог буде виключений

Середа, 11 жовтня 2017, 09:53
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Якщо уряд Іспанії вирішить призупинити автономію Каталонії це буде сприйняте за відсутність бажання діалогу.

Про це заявив речник женералітату Каталонії Жорді Турулл, повідомляє El Pais.

"Якщо держава запустить статтю 155 це буде розцінюватися як відсутність бажання вести діалог" - сказав він.

Турулл припустив, що в такому випадку уряд Каталонії невідкладно проголосить незалежність.

Як повідомлялося, 10 жовтня глава уряду Каталонії Карлес Пучдемон заявив про одностороннє проголошення незалежності від Іспанії, разом з головами кількох партій підписавши відповідну декларацію. В той же час він звернувся до регіонального парламенту у Барселоні із закликом відкласти голосування за проголошення незалежності на кілька тижнів заради діалогу з Мадридом.

Уряд Іспанії у середу вранці збирається на екстрене засідання. За даними ЗМІ, на ньому може бути прийняти рішення про активацію статті 155 конституції про призупинення автономії Каталонії.

Нагадаємо, 1 жовтня в Каталонії пройшов заборонений Іспанією референдум про незалежність автономії.

За інформацією каталонської влади, понад 90% виборців висловилися за незалежність від Іспанії.

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