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Глава Каталонии: Все что мы хотели - это референдум в "шотландском стиле"

Вторник, 10 октября 2017, 20:49
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Каталония хотела законного провдення референдума по вопросу независимости наподобие того, который состоялся в Шотландии.

Об этом заявил президент Каталонии Карлес Пучдемон в своем выступлении перед парламентом Каталонии.

"Мы делали запросы 18 раз", - сказал Пучдемон. "Все, что мы хотели - это проведение референдума в шотландском стиле, где обе стороны смогли определить свои взгляды на будущее. Нам было отказано, снова и снова."

"Мы не сумасшедшие, мы не мятежники, мы просто нормальные люди, которые хотят голосовать. У нас нет ничего против Испании - наоборот, мы хотим иметь лучшего понимания", - добавил он.

Напомним, 1 октября в Каталонии прошел запрещенный Испанией референдум о независимости автономии.

По информации каталонской власти, более 90% избирателей высказались за независимость от Испании.

В Еврокомиссии заявили, что, согласно Конституции Испании, проведенный референдум в Каталонии - незаконный, и напомнили, что Каталония окажется за пределами ЕС, если выйдет из состава Испании.

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