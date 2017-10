Трамп назвал фейком новость о намерении десятикратно увеличить ядерный арсенал

Президент США Дональд Трамп назвал очередным фейком сообщения американских СМИ о намерении увеличить ядерный арсенал страны в десять раз.

Об этом он написал в своем Twitter.

"Фейковые NBCNews придумали историю о том, что я хотел "десятикратно" увеличить наш ядерный арсенал. Чистая фикция, придуманная, чтобы унизить. NBC - то же, что и CNN", - написал он.

Fake @NBCNews made up a story that I wanted a "tenfold" increase in our U.S. nuclear arsenal. Pure fiction, made up to demean. NBC = CNN!