Трамп назвал фейком новость о намерении десятикратно увеличить ядерный арсенал

Среда, 11 октября 2017, 18:31

Президент США Дональд Трамп назвал очередным фейком сообщения американских СМИ о намерении увеличить ядерный арсенал страны в десять раз.

Об этом он написал в своем Twitter.

"Фейковые NBCNews придумали историю о том, что я хотел "десятикратно" увеличить наш ядерный арсенал. Чистая фикция, придуманная, чтобы унизить. NBC - то же, что и CNN", - написал он.

Fake @NBCNews made up a story that I wanted a "tenfold" increase in our U.S. nuclear arsenal. Pure fiction, made up to demean. NBC = CNN! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 жовтня 2017 р.

"Со всеми этими фейковых новостями, поступающими от NBC и из сети, в какой момент будет целесообразно обжаловать их лицензию? Плохо для страны!", - добавил он.

Напомним, NBCnews со ссылкой на источники сообщило, что президент США Дональд Трамп во время встречи этим летом с главами структур национальной безопасности страны заявил, что хочет увеличить ядерный арсенал страны в десять раз.

Именно после этой встречи некоторые чиновники услышали, как госсекретарь Тиллерсон назвал Трампа "болваном".